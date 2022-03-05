أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

طالبان تعتقل محاضرًا جامعيًا في كابول بسبب انتقاده سياساتها علنًا

11:50 م السبت 05 مارس 2022
طالبان تعتقل محاضرًا جامعيًا في كابول بسبب انتقاده سياساتها علنًا

حركة طالبان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كابول - (د ب أ)

اعتقلت وكالة المخابرات التابعة لحركة طالبان محاضرًا جامعيًا ومنتقدًا صريحًا للحركة في كابول أمس الجمعة، حسبما ذكر مصدر موثوق مقرب من المحاضر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، "إنه حاليًا في الحبس الاحتياطي للإمارة الإسلامية. وهم للأسف يضغطون حتى لا يسمع له صوت بعد الآن".

ولم يعلق مسؤولو طالبان الأمنيون حتى الآن على هذا النبأ .

ويعد محسني منتقدا لسياسات طالبان ويتحدث بجرأة ضد حكومتهم الشمولية وعنفهم. وتحدى سياسات طالبان وأحاديثها في مناظرات تلفزيونية جعلت منه شخصية تلفزيونية شهيرة.

حركة طالبان كابول إعتقال حبس احتياطي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الأحد |رمال وأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا