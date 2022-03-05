طالبان تعتقل محاضرًا جامعيًا في كابول بسبب انتقاده سياساتها علنًا

كابول - (د ب أ)

اعتقلت وكالة المخابرات التابعة لحركة طالبان محاضرًا جامعيًا ومنتقدًا صريحًا للحركة في كابول أمس الجمعة، حسبما ذكر مصدر موثوق مقرب من المحاضر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة، "إنه حاليًا في الحبس الاحتياطي للإمارة الإسلامية. وهم للأسف يضغطون حتى لا يسمع له صوت بعد الآن".

ولم يعلق مسؤولو طالبان الأمنيون حتى الآن على هذا النبأ .

ويعد محسني منتقدا لسياسات طالبان ويتحدث بجرأة ضد حكومتهم الشمولية وعنفهم. وتحدى سياسات طالبان وأحاديثها في مناظرات تلفزيونية جعلت منه شخصية تلفزيونية شهيرة.