روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية تخلى عنها جنود أوكرانيون

موسكو - (د ب أ)

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع فى موسكو القول إن القوات الروسية سيطرت على قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية .

وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية تخلت عن القاعدة وخلفت وراءها دبابات وعربات مدرعة . وأضافت أن الجنود الروس عثروا داخل القاعدة على مستودع أسلحة مليء بالأسلحة المضادة للدبابات. ولم تعلن كييف أي تأكيد للإعلان الروسى .