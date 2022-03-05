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روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية تخلى عنها جنود أوكرانيون

08:52 م السبت 05 مارس 2022
روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية تخلى عنها جنود أوكرانيون

وزارة الدفاع الروسية

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موسكو - (د ب أ)

نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع فى موسكو القول إن القوات الروسية سيطرت على قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية .

وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية تخلت عن القاعدة وخلفت وراءها دبابات وعربات مدرعة . وأضافت أن الجنود الروس عثروا داخل القاعدة على مستودع أسلحة مليء بالأسلحة المضادة للدبابات. ولم تعلن كييف أي تأكيد للإعلان الروسى .

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية أوكرانيا مدينة خيرسون كييف

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