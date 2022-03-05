روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية تخلى عنها جنود أوكرانيون
موسكو - (د ب أ)
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع فى موسكو القول إن القوات الروسية سيطرت على قاعدة عسكرية كبيرة بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية .
وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات الأوكرانية تخلت عن القاعدة وخلفت وراءها دبابات وعربات مدرعة . وأضافت أن الجنود الروس عثروا داخل القاعدة على مستودع أسلحة مليء بالأسلحة المضادة للدبابات. ولم تعلن كييف أي تأكيد للإعلان الروسى .
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