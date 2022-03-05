أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور موسكو لبحث الوضع في أوكرانيا مع بوتين

08:24 م السبت 05 مارس 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور موسكو لبحث الوضع في أوكرانيا مع بوتين

ديميتري بيسكوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، مضيفا أنهما ناقشا الوضع في أوكرانيا.

ونقلت قناة (آر تي) الروسية الناطقة بالعربية عن بيسكوف قوله إنه من غير المخطط أن تكون هناك تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي زار العاصمة الروسية موسكو بشكل سري، اليوم السبت، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت اليوم صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن "بينيت أصبح أول زعيم غربي يجتمع مع بوتين منذ غزو أوكرانيا وسط تكهنات بأن إسرائيل تتوسط في محادثات سلام بين البلدين".

ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أوكرانيا روسيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |الأهلي 0 - 0 المريخ السوداني.. دوري أبطال أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا