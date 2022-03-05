رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور موسكو لبحث الوضع في أوكرانيا مع بوتين

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الكرملين، مضيفا أنهما ناقشا الوضع في أوكرانيا.

ونقلت قناة (آر تي) الروسية الناطقة بالعربية عن بيسكوف قوله إنه من غير المخطط أن تكون هناك تصريحات لوسائل الإعلام عقب المحادثات بين بوتين وبينيت.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي زار العاصمة الروسية موسكو بشكل سري، اليوم السبت، لبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت اليوم صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن "بينيت أصبح أول زعيم غربي يجتمع مع بوتين منذ غزو أوكرانيا وسط تكهنات بأن إسرائيل تتوسط في محادثات سلام بين البلدين".