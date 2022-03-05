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نحو 1,37 مليون أوكراني فرّوا من بلدهم حتى منتصف نهار السبت

08:14 م السبت 05 مارس 2022
نحو 1,37 مليون أوكراني فرّوا من بلدهم حتى منتصف نهار السبت

علم أوكرانيا

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(دويتشه فيله)

فرّ نحو 1,37 مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 24 فبراير الماضي، بحسب آخر أرقام الأمم المتحدة التي صدرت السبت، أي بما يزيد بنحو 160 ألف لاجئ عن التعداد السابق الذي نُشر الجمعة. وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه في أوكرانيا، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يغادر أربعة ملايين شخص البلاد هربًا من الحرب. وقبل النزاع، كان أكثر من 37 مليون شخص يقطنون في الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة كييف، أي خارج شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو إليها في العام 2014 وخارج المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

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