بوتين يعتبر الدول التي قد تفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا "طرفًا في النزاع"

موسكو - (ا ف ب)

في اليوم العاشر من الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الدول التي تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستشكل طرفا في النزاع"، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم فرض الأحكام العرفية.

ميدانيا، أرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول، بسبب الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار.

وكتبت بلدية المدينة على تلغرام أن عملية إجلاء المدنيين التي كانت مقررة في وقت متأخر صباح السبت، "أرجئت لأسباب أمنية" لأن القوات الروسية "تواصل قصف ماريوبول ومحيطها"، فيما تدور معارك طاحنة أيضا في محيط العاصمة كييف.