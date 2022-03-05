بوتين يكشف نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا

(وكالات):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن المفاوضات التي بدأت مع كييف قبل أيام "لم تثمر عن شيء ملموس بعد".

وقال بوتين: "طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".

وأوضح بوتين في تصريحات أثناء زيارته مقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت": "لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية".

وأضاف: "نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها"، مشيرا إلى أن روسيا "واجهت تهديدا حقيقيا".