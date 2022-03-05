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بوتين يكشف نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا

03:32 م السبت 05 مارس 2022
بوتين يكشف نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(وكالات):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن المفاوضات التي بدأت مع كييف قبل أيام "لم تثمر عن شيء ملموس بعد".

وقال بوتين: "طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".

وأوضح بوتين في تصريحات أثناء زيارته مقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت": "لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية".

وأضاف: "نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها"، مشيرا إلى أن روسيا "واجهت تهديدا حقيقيا".

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