بوتين يكشف نتيجة المفاوضات مع أوكرانيا
(وكالات):
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن المفاوضات التي بدأت مع كييف قبل أيام "لم تثمر عن شيء ملموس بعد".
وقال بوتين: "طرحنا اقتراحاتنا على طاولة المحادثات مع أوكرانيا ونترك لهم الرد".
وأوضح بوتين في تصريحات أثناء زيارته مقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت": "لم نستطع تجاهل تصريحات تتحدث عن تحول أوكرانيا لقوة نووية".
وأضاف: "نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية بها"، مشيرا إلى أن روسيا "واجهت تهديدا حقيقيا".
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