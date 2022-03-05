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باستثناء دولة واحدة.. "أيروفلوت" الروسية توقف جميع رحلاتها الجوية الدولية

03:09 م السبت 05 مارس 2022
باستثناء دولة واحدة.. "أيروفلوت" الروسية توقف جميع رحلاتها الجوية الدولية

أيروفلوت الروسية توقف جميع رحلاتها الجوية الدولية

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(وكالات):

أعلنت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت"، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء الرحلات الجوية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك اعتبارا من 8 مارس الجاري.

وأفادت الخدمة الصحفية لشركة "أيروفلوت" بأن القرار ستطبقه شركتا الطيران "أفرورا" و"روسيا" (شركتا طيران تابعتان لشركة "أيروفلوت")، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأكدت الخدمة الصحفية أن "أيروفلوت" ستواصل تشغيل الرحلات الجوية داخل روسيا بشكل كامل، باستثناء المدن في جنوب روسيا، التي تم تعليق الرحلات منها وإليها في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت أن الشركة اعتبارا من 6 مارس الجاري ستتوقف عن قبول الركاب الذين يحملون تذكرة ذهاب وإياب لرحلات جوية دولية موعد عودتها إلى روسيا بعد 8 مارس المقبل.

وأشارت إلى أن الشركة ستحاول العمل على تنظيم عودة لركابها الذين علقوا في الخارج بعد موعد إنهاء الرحلات (8 مارس 2022).

الخطوط الجوية الروسية أيروفلوت وقف الرحلات الجوية مينسك بيلاروسيا

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