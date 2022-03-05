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إنقاذ أكثر من 100 شخص من البحر المتوسط في يوم واحد

03:01 م السبت 05 مارس 2022
إنقاذ أكثر من 100 شخص من البحر المتوسط في يوم واحد

منظمة أطباء بلا حدود الدولية

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روما - (د ب أ):

أنقذت منظمات إنسانية خاصة أكثر من مئة شخص، من البحر المتوسط، في يوم واحد.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن طاقم السفينة "جيو بارنتس" أنقذ 80 شخصا، تقطعت بهم السبل، في البحر، على متن زورق مطاطي، صباح اليوم السبت.

ومن جهة أخرى، ذكرت منظمة "أوبن ارمز" الأسبانية للإنقاذ، أنها نقلت حوالي 30 شخصا إلى مكان آمن، من قارب خشبي مكتظ، كانت هناك مخاطر بأن يغرق.

وكان القارب قد غادر من الساحل الليبي.

ويتحدى المزيد والمزيد من الأشخاص، عمليات العبور الخطيرة من شمال إفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، في مسعى للوصول إلى الإتحاد الأوروبي، وأملا في حياة أفضل.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية أن أكثر من 5470 مهاجرا وصلوا على متن قوارب، على الساحل الإيطالي، هذا العام ، حتى أمس الأول الخميس.

وهذه زيادة طفيفة، عن العام السابق، عندما عبر حوالي 5300 شخص، بحلول هذا الوقت.

منظمة أطباء بلا حدود إنقاذ اشخاص زورق مطاطي هجرة غير شرعية

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