أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

فيسبوك: حجب الإعلانات القادمة من روسيا على مستوى العالم

01:12 م السبت 05 مارس 2022
فيسبوك: حجب الإعلانات القادمة من روسيا على مستوى العالم

شركة فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

مينلو بارك - (د ب أ):

تعتزم شركة فيسبوك حجب الإعلانات القادمة من روسيا على مستوى العالم.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته ليلة الجمعة/السبت الماضية مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك، وتطبيقي واتس آب، وانستجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

وذكرت ميتا أن نظام الإعلان في روسيا تم إيقافه بالكامل، وهو ما يعني أن المعلنين الروس لن يمكنهم وضع إعلاناتهم في روسيا فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت هيئة تنظيم الإنترنت الروسية "روسكوماندزور" أمس الجمعة حجبها شبكة فيسبوك كليا داخل روسيا، وسبق ذلك إعاقة عمل الشبكة.

وقالت "روسكوماندزور" إن سبب قرارها بحق فيسبوك هو "التمييز ضد وسائل إعلام روسية"، وذلك بعد أن قيدت فيسبوك ظهور بعض وسائل الإعلام الروسية الحكومية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ميتا أنها تعمل على إبقاء خدمات شركتها قائمة في روسيا بقدر المستطاع، رغم الحجب المعلن.

فيسبوك روسيا حجب الإعلانات مجموعة ميتا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 11 جنيهًا للجرام مع قفزة المعدن عالميًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا