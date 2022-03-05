العراق وأمريكا يوقعان اتفاقية التكامل الممول

بغداد - (د ب أ):

وقع العراق والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، على مشروع اتفاقية التكامل الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم تحسين الخدمات في البلاد.

وقام وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني بتوقيع الاتفاقية مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر على هامش انعقاد مؤتمر بغداد الثاني للمياه.

ويهدف مشروع الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الحكومة العراقية على تقديم الخدمات من خلال الدعم الفني وتنفيذ القوانين لتفعيل القرار اللامركزي وتحسين الإدارة المالية للحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات وإعداد الموازنة والتخطيط لها ورفع التقارير المالية والإشراف والرقابة والإنفاق العام إضافة إلى دعم عناصر التنمية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع المشاريع الاستثمارية وزيادة كفاءة محطات معالجة المياه والصرف الصحي في 11 محافظة عراقية وتحسين نوعية المياه المنتجة ومعدات الإنتاج لمحطات معالجة المياه وتقليص المياه الضائعة وتحسين مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.