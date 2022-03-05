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الجيش الأوكراني يسقط مروحية روسية

12:32 م السبت 05 مارس 2022
الجيش الأوكراني يسقط مروحية روسية

الجيش الأوكراني

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كييف - أ ش أ

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، إسقاط مروحية تابعة للقوات المسلحة الروسية.

ونشرت القيادة - على حسابتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية "أسقطنا مروحية أخرى تابعة للقوات المسلحة الروسية".

كما نشرت القيادة العامة فيديو تم تصويره بواسطة الاستطلاع الجوي.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تكبد الجانب الروسي حتى صباح اليوم أكثر من 10 آلاف قتيل وتم إسقاط 39 طائرة و40 مروحية.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش الأوكراني القوات المسلحة الروسية إسقاط مروحية كييف

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