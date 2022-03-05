وزارة الدفاع البريطانية ترصد تراجعا للقصف الروسي في أوكرنيا

لندن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت أنها رصدت تراجعا في قصف القوات الروسية من الجو والأرض للأهداف الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

جاء ذلك في التقرير اليومي عن الوضع الذي تنشره الوزارة عبر موقع تويتر، استنادا إلى معلومات جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني.

وكتبت الوزارة في تقريرها أن " عدد الضربات المدفعية والجوية الروسية التي أمكن متابعتها في الـ24 ساعة الماضية، جاء أقل بشكل عام من الأيام السابقة".

وأضافت الوزارة أن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بالمدن المهمة خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن وقوع قتال شوارع في مدينة سومي بشمال شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.

وذكرت الوزارة أن " من المرجح بشدة أن تكون كل المدن الأربعة محاطة بالقوات الروسية".

وقالت الوزارة إن القوات الروسية لا تزال تتقدم في مدينة ميكولاييف جنوب أوكرانيا وأضافت أن من الممكن أن تتجاوز القوات الروسية هذه المدينة للتركيز على الزحف إلى مدينة أوديسا المليونية.