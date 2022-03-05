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السفير الأمريكي يخضع لحجر صحي لدى وصوله للصين

11:05 ص السبت 05 مارس 2022
السفير الأمريكي يخضع لحجر صحي لدى وصوله للصين

علم الصين قرب أحد المباني في بكين

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بكين - (د ب ا):

وصل السفير الأمريكي لدى الصين إلى بكين، منهيا بذلك فترة شهدت عدم قيام واشنطن بارسال دبلوماسيين جدد إلى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط إجراءات صارمة لمكافحة كورونا.

وقال متحدث باسم السفارة في بيان ارسل بالبريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إن السفير نيكولاس بيرنز وصل أمس الجمعة ،ويخضع لحجر صحي لمدة ثلاثة اسابيع في مقر إقامته الرسمي في العاصمة الصينية.

وبحسب المتحدث، يرافق بيرنز مجموعة من الأمريكيين وأسرهم الذين تم تأجيل خطط سفرهم "بسبب جائحة كورونا. "

وسوف يلتقي السفير طاقم العاملين معه افتراضيا، بينما تستكمل المجموعة فترة الحجر الصحي الذي يخضعون له.

الصين السفير الأمريكي حجر صحي نيكولاس بيرنز

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