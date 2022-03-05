شركة "باي بال" الأمريكية توقف خدماتها في روسيا

موسكو - أ ش أ

أعلنت شركة "باي بال" الأمريكية المختصة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني وقف خدماتها في روسيا اليوم السبت؛ بسبب العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دان شولمان - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إنه في ظل الظروف الحالية، نعلق خدمات (باي بال) في روسيا".. مضيفا أن الشركة تقف إلى جانب المجتمع الدولي في إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه قامت العديد من الشركات الكبيرة أيضا، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"آيكيا" و"آتش أند إم" و"سيمنز" بتعليق عملياتهم في روسيا ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.