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روسيا: وقف إطلاق النار لإقامة ممرات إنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا

09:10 ص السبت 05 مارس 2022
روسيا: وقف إطلاق النار لإقامة ممرات إنسانية في ماريوبول وفولنوفاخا

حرب روسيا وأوكرانيا

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موسكو- (د ب أ):

أصدر الجيش الروسي أمرا بوقف إطلاق النار من أجل إقامة ممرات إنسانية في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ تمام الساعة الثامنة صباحا (بتوقيت وسط أوروبا)، حتى يتمكن المدنيون من مغادرة المدينتين المحاصرتين.

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