جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ 443 مليون حالة

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 443 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 6 ملايين وفاة.

وأوضحت الجامعة - في بيان لها أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم بلغ 443.419.476 مليون ، وإجمالي الوفيات 5.988.994.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ958.142 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 79.250.505 ، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ651.522 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.978.052.