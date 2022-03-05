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تواصل الجسر الجوي بين ليبيا وسلوفاكيا للعودة بالرعايا القادمين من أوكرانيا

02:04 ص السبت 05 مارس 2022
تواصل الجسر الجوي بين ليبيا وسلوفاكيا للعودة بالرعايا القادمين من أوكرانيا

جسر جوي

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(أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إقلاع رحلة جوية تابعة للخطوط الأفريقية من مطار معيتيقة متجهة إلى مطار كوشيتسة في جمهورية سلوفاكيا، المجاورة لأوكرانيا التي تشهد هجومًا روسيًا.

وذكرت الخارجية أن الرحلة تستهدف إجلاء الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر سلوفاكيا، والبالغ عددهم 117 مواطناً ليبياً من أفراد الجالية.

وبحسب الوزارة يُشرف القائم بالأعمال بالوكالة، وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة ليبيا لدى سلوفاكيا على عملية الإجلاء من داخل المطار.

هذا المحتوى من

Asha
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