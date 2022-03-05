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بوتين يوقع قوانين تقيد حرية التعبير

12:49 ص السبت 05 مارس 2022
بوتين يوقع قوانين تقيد حرية التعبير

بوتين

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موسكو- (د ب أ) :

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة قوانين تقيد حرية التعبير في البلاد.

ووفقا لقانون أقره البرلمان الروسي اليوم الجمعة يمكن أن يعاقب أي شخص ينشر "معلومات كاذبة" عن القوات المسلحة الروسية التي تقاتل حاليا في أوكرانيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

كما نص قانون آخر على تحميل المسؤولية للأشخاص الذين "يشوهون" الجيش الروسي علنا.

وقال الكرملين إن بوتين وقع أيضا قانونا ساري المفعول ينص على عقوبات لمن يطالبون بفرض عقوبات تفيد حقوق المواطنين الروس.

فرض الغرب بالفعل عقوبات على مئات الأشخاص والعديد من الشركات بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا.

ووفقا للقانون الجديد سيخضع من رتبوا هذه الإجراءات العقابية لحظر الدخول إلى روسيا على سبيل المثال.

وستتم مصادرة أصولهم المالية وغيرها، كما أنهم ممنوعون من ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.

بوتين لرئيس الروسي وسيا لقوات المسلحة الروسية

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