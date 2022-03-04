بعد فيسبوك.. روسيا تحظر استخدام تويتر

موسكو - (د ب أ):

حجبت الجهة المنظمة لوسائل الإعلام (روسكومنادزور) في موسكو موقع التواصل الاجتماعي تويتر في روسيا، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء انترفاكس اليوم الجمعة.

وأكد مستخدمو موقع "تويتر" في موسكو أن الولوج إلى الشبكة من هواتفهم الذكية لم يعد ممكنا.

وكانت هيئة روسكومنادزور قد أبطأت بالفعل عمل موقع تويتر بشكل كبير، مما أدى إلى صعوبة مشاهدة مقاطع الفيديو على منصة الرسائل القصيرة.