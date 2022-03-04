جوتيريش يدين الهجوم المروع على مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية

نيويورك - (أ ش أ):

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، الهجوم الانتحاري الذي وقع بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية وأسفر عن مقتل 56 شخصا وإصابة 194 آخرين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر، تويتر، إن دور العبادة يتعين أن تكون ملاذات آمنة وألا تكون أهدافا، وأضاف قائلا "أدين الهجوم المروع الذي تعرض له اليوم مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية أثناء صلاة الجمعة".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن عزائه لعائلات ضحايا هذا الهجوم، بالإضافة إلى إعرابه عن تضامنه مع شعب باكستان.