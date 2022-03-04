مفاوضون: مؤشرات جيدة مع دخول المحادثات النووية الإيرانية مرحلة نهائية

فيينا - (د ب أ):

قال مفاوضون مشاركون في المحادثات الجارية حاليا في فيينا بشأن برنامج إيران النووي اليوم الجمعة، إنهم يعتقدون أنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق.

وقالت المفاوضة البريطانية ستيفاني القاق في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "لقد اقتربنا".

يشار إلى أن المحادثات الجارية حاليا في العاصمة النمساوية ، فيينا تهدف إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 الذي شهد رفع العقوبات عن إيران مقابل ضوابط تهدف إلى منعها من صنع سلاح نووي في الوقت الحالي.

وانهارت المحادثات عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمريكا من الاتفاق، تلتها تحركات إيران لإنهاء الامتثال لأجزاء كثيرة من البرنامج.

وفي ظل الوضع الحالي، سيعود بعض المشاركين في المحادثات الآن إلى عواصمهم، ولكنهم سيكونون على أهبة الاستعداد لعودة سريعة إلى العاصمة النمساوية ، إذا لزم الأمر. وقد تأتي هذه العودة صباح الأحد المقبل ، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

وفي حالة عودة وزراء الخارجية بأنفسهم إلى فيينا، بدلا من كبار المسؤولين المشاركين في المحادثات حتى الآن، ستمثل هذه إشارة إلى حدوث انفراجة في الأزمة. ومع ذلك، حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا مؤخرا من التفاؤل غير القائم على أي أساس .

ويتوسط دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بين الولايات المتحدة وإيران لعدة أشهر في مسعى لإحياء الإتفاق النووي. وتتوسط روسيا والصين أيضا، على الرغم من غزو روسيا لأوكرانيا.