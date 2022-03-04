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أوكرانيا تدعو لوساطة دولية للمفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب

10:42 م الجمعة 04 مارس 2022
أوكرانيا تدعو لوساطة دولية للمفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ):

عبرت أوكرانيا عن رغبتها في وساطة دولية لمفاوضاتها مع روسيا من أجل إنهاء الحرب.

ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة "يونيان"، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك: "نحن لا نثق في الاتحاد الروسي على الإطلاق، لذا نريد وساطة دولية مسؤولة".

وقال إن الجانب الأوكراني سيتبع كل الصيغ القانونية وسيسجل الانتهاكات الروسية كافة، مؤكدا أن من المزمع إجراء جولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا خلال عطلة الأسبوع المقبلة، وعلى الأرجح أن تتم في بيلاروس مجددا، حيث استبعدت موسكو دولا أخرى.

وذكر أنه من الممكن في المستقبل أن تستضيف دول مثل تركيا والمجر أو بولندا مثل هذه المفاوضات.

وجدد انتقاده لدور مينسك في الحرب، قائلا إنه يتم استخدام بيلاروس كنقطة انطلاق للهجمات على مدن أوكرانية.

وأوضح بودولياك أنه بينما كانت المفاوضات الأخيرة بناءة بشكل مفاجئ، فلن تلب أوكرانيا أي مطالب روسية قاسية، قائلا إن الرئيس "لن يقدم أي تنازلات من جانب واحد أو أن يحط من قدر كفاحنا الجاري في أوكرانيا اليوم من أجل وحدة أراضيها وحريتها".

أوكرانيا روسيا ميخايلو بودولياك

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