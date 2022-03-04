أول رد من السلطات الأوكرانية على هروب الرئيس زيلنسكي خارج البلاد

كييف - (د ب أ):

رفضت أوكرانيا مزاعم روسية جديدة بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي فر خارج البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف اليوم الجمعة إن "هذا زائف.. الرئيس موجود في كييف. هو مع شعبه"، متهمة موسكو بشن حرب معلومات ونشر أخبار كاذبة بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها حتى الآن.

يأتي البيان ردا على تأكيد من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما "، فياتشيسلاف فولودين، الذي قال إن زيلينسكي غادر البلاد، مستشهدا بنواب أوكرانيين على برنامج "تليجرام" للتواصل الاجتماعي. وقال فولودين: "إنه الآن يقيم في بولندا".

يأتي هذا بعد يوم من تحذير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من أن روسيا قد تنشر تقارير كاذبة تزعم فيها فرار زيلينسكي إلى خارج البلاد.