أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أول رد من السلطات الأوكرانية على هروب الرئيس زيلنسكي خارج البلاد

09:05 م الجمعة 04 مارس 2022
أول رد من السلطات الأوكرانية على هروب الرئيس زيلنسكي خارج البلاد

فولوديمير زيلينسكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ):

رفضت أوكرانيا مزاعم روسية جديدة بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي فر خارج البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف اليوم الجمعة إن "هذا زائف.. الرئيس موجود في كييف. هو مع شعبه"، متهمة موسكو بشن حرب معلومات ونشر أخبار كاذبة بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها حتى الآن.

يأتي البيان ردا على تأكيد من رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما "، فياتشيسلاف فولودين، الذي قال إن زيلينسكي غادر البلاد، مستشهدا بنواب أوكرانيين على برنامج "تليجرام" للتواصل الاجتماعي. وقال فولودين: "إنه الآن يقيم في بولندا".

يأتي هذا بعد يوم من تحذير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من أن روسيا قد تنشر تقارير كاذبة تزعم فيها فرار زيلينسكي إلى خارج البلاد.

فولوديمير زيلينسكي السلطات الأوكرانية أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا