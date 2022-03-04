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مفوضة أممية: مقتل 331 مدنيا حتى الآن في أوكرانيا

07:54 م الجمعة 04 مارس 2022
مفوضة أممية: مقتل 331 مدنيا حتى الآن في أوكرانيا

ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم

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جنيف - (د ب أ):

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الجمعة، أن 331 مدنيا لقوا حتفهم بشكل موثق منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا حتى مساء أمس الخميس.

وأضافت انه من بين القتلى 19 طفلا. كما تعرض 675 من المدنيين لإصابات مؤكدة، ومن بينهم 31 طفلا.

ولكن باشليه أشارت إلى أن العدد الفعلي قد يتجاوز ذلك نظراً لأن التأكد من حالات الوفاة قد تستغرق عدة أيام، موضحة أن مكتبها يحتسب فقط الحالات المؤكدة.

ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوكرانيا الغزو الروسي روسيا

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