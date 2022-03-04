مدينة موسكو تحظر تنظيم مظاهرات مناهضة أو مؤيدة لغزو أوكرانيا

موسكو - (د ب أ):

رفضت السلطات في العاصمة الروسية موسكو طلبات لتنظيم مظاهرات من جانب كل من المعارضين لغزو البلاد لأوكرانيا والمؤيدين للقوات المسلحة الروسية أيضا.

واستشهدت المدينة في بيان اليوم الجمعة في تبرير الحظر إلى جائحة فيروس كورونا.

ولم تكشف السلطات عمن قام بتسجيل طلبات تنظيم مظاهرات وعن أي مناسبة.

غير أن حزب يابلوكو المعارض انتقد بحدة غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وأعلن أنه سينظم مسيرة احتجاجية في موسكو.

ووفقا لتقرير بموقع "ميدوزا" الإخباري المستقل، كانت هناك أيضا طلبات من أنصار ما يصفها الكرملين بـ "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وكان قد تم منع المظاهرات في موسكو منذ مدة طويلة بسبب الجائحة.

ولكن أفرادا نزلوا مؤخرا إلى الشوارع في عشرات المدن الروسية للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا، على الرغم من تعرضهم للاعتقال، وغرامات ضخمة وأعمال عنف من رجال الشرطة.

وتم احتجاز الآلاف حتى الآن.

وقال الموقع الإخباري إن إدارة المدينة في موسكو تلقت العديد من الطلبات للتظاهر بعدد مشاركين يتراوح بين 25 إلى 100 ألف شخص.

ودعا يابلوكو المعارضين للحرب في أوكرانيا لنشر احتجاجهم على وسائل التواصل الاجتماعي.