مصرع شاب بطلق ناري خلال مشاجرة في سمنود بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، بطلق ناري في مشاجرة مع شخصين نتيجة لخلافات سابقة بينهم بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغرببة، تلقي إخطارا يفيد بوصول الشاب مهند الصباحي، إلى مستشفى سمنود العام مصاب بطلق ناري ولقي مصرعه في الحال متأثر بإصابته.

تبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشخصين آخرين بسبب خلافات سابقة بينهم، وقام أحدهم بإطلاق النيران ما أصاب الشاب ولقي مصرعه في الحال.

حرر المحضر القانوني اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.