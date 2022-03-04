أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

أمين عام الناتو: الأيام القادمة قد تكون أسوأ

04:50 م الجمعة 04 مارس 2022
أمين عام الناتو: الأيام القادمة قد تكون أسوأ

ينس ستولتنبرج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بروكسل - (د ب أ):

توقع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، تدهور الوضع في أوكرانيا بشكل كبير جراء الحرب الدائرة هناك.

وقال السياسي النرويجي اليوم الجمعة عقب اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل: "من المحتمل أن تكون الأيام المقبلة أسوأ، مع مزيد من القتلى، ومزيد من المعاناة ومزيد من الدمار"، مضيفا أن القوات الروسية تستخدم أسلحة ثقيلة وتواصل هجماتها في جميع أنحاء أوكرانيا.

وذكر ستولتنبرج أن العديد من المدنيين قتلوا أو أصيبوا في حرب الهجومية الروسية، متحدثا عن أسوأ عدوان عسكري في أوروبا منذ عقود.

ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف الناتو أوكرانيا روسيا الغزو الروسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتوفير السيولة المرورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا