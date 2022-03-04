الصين: أمريكا تحاول استغلال الأزمة الأوكرانية للافتراء علينا

بكين - أ ش أ

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنشر معلومات مضللة مرارًا، وتلطخ سمعة الصين بقضية أوكرانيا.

وردا على سؤال حول عدم نية الصين الانخراط في فرض العقوبات على روسيا أو في دفعها لسبل الدبلوماسية، قال وانج إن اختلاق الشائعات للتنصل من المسؤولية هو نفاق وأمر مخزي للغاية، لا يمكن أن يساعد نشر المعلومات المضللة للولايات المتحدة في نقل مسؤوليتها، بل ويشكف الدافع الحقيقي للولايات المتحدة وهو الاستفادة من الأزمة، وفق ما أورده بيان للخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/.

وأضاف أنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم رواية صادقة، فلقد ادعت الولايات المتحدة أنها تدافع عن السلام من خلال العمل على توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) باتجاه الشرق، هل السلام تحقق؟ قالت إنه كان لمنع الحروب في أوروبا، هل تم تفادي الحرب؟ وأعلنت عن التزامها بالتسوية السلمية للأزمة، ولكن بصرف النظر عن تقديم المساعدة العسكرية وتعزيز الردع العسكري، هل فعلت أي شيء جيد من أجل السلام؟".

وأكد أن الصين ترحب بجميع الجهود الدبلوماسية التي تفضي إلى تسوية سياسية لقضية أوكرانيا وندعم الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى تسوية سياسية تستوعب المخاوف المشروعة للطرفين وتكون جيدة لاستقرار وأمن دائمين في أوروبا، وسوف نستمر في لعب دور بناء في السعي لتحقيق السلام.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تُعني أهمية كبيرة للسلامة النووية وتشعر بقلق بالغ إزاء حالة السلامة والأمن للمنشآت النووية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة ،في بيان على موقعها الإلكتروني، " إننا سنواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وندعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وضبط النفس ومنع المزيد من تصعيد الموقف وضمان سلامة المنشآت النووية ذات الصلة".

جدير بالذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه لم يتم العثور على أي ضرر للمعدات الأساسية لمحطة الطاقة النووية الأوكرانية ذات الصلة ولم تتغير مستويات الإشعاع في المحطة.