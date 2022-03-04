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الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان الروسية المحتملة في أوكرانيا

03:19 م الجمعة 04 مارس 2022
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في انتهاكات حقوق الإنسان الروسية المحتملة في أوكرانيا

اوكرانيا

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جنيف - (د ب أ):

عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الروسية في أوكرانيا وتوثيقها.

وتم تكليف اللجنة أيضا بتحديد أسماء المسؤولين عن جرائم محتملة، حتى يتسنى محاسبتهم، في المحكمة طبقا للقرار، الذي تم تبنيه في جنيف اليوم الجمعة.

ومن بين الدول الأعضاء الـ47، بالمجلس، صوتت روسيا واريتريا فقط ضد هذه الخطوة، بينما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

وطبقا للقرار، "أدان المجلس بأشد العبارات الممكنة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، الناجمة عن عدوان الإتحاد الروسي ضد أوكرانيا".

ودعا المجلس روسيا إلى أن توقف على الفور جميع أشكال القتال، بينما حث حكومة بيلاروس، على عدم الاستمرار في دعم أفعال روسيا، بأي صورة من الصور.

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