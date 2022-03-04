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الحرب في أوكرانيا: غرق سفينة شحن قبالة سواحل أوكرانيا عقب انفجار

03:18 م الجمعة 04 مارس 2022
الحرب في أوكرانيا: غرق سفينة شحن قبالة سواحل أوكرانيا عقب انفجار

سفينة الشحن الإستونية

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كييف- (بي بي سي):

قال مالكو سفينة الشحن الإستونية إنها غرقت قبالة سواحل أوكرانيا بعد تعرضها لانفجار.

ونجا أفراد الطاقم الستة الذين كانوا يعتقد أنهم قتلوا. وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم.

ترفع السفينة علم بنما وهي مملوكة لشركة "فيستا" للشحن ومقرها إستونيا، وإستونيا هي إحدى دول البلطيق وعضو في الناتو ولها حدود مع روسيا.

وكانت السفينة ترسو قبالة الساحل الأوكراني بعد أن غادرت ميناء تشورنومورسك الجنوبي بالقرب من أوديسا قبل عدة أيام.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

الجيش الأوكراني يقول إن روسيا ترسل سفن إنزال برمائية للاستيلاء على أوديسا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وتحوي ميناء بحريا رئيسياً، بينما تواصل تقدمها عبر جنوب البلاد.

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