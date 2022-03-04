اجتماعان في بروكسل لتقييم الحرب وتأثير العقوبات والدعم لأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية

بروكسل- (بي بي سي):

يجتمع الحلفاء الغربيون اليوم في بروكسل لتقييم الصراع العسكري على الأرض في أوكرانيا وتأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا.

ويضم الاجتماع اليوم وزراء خارجية عدد كبير من الدول الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وسيعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في "الناتو" ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي اجتماعين على التوالي لمناقشة طرق جديدة لتقديم الدعم لأوكرانيا.

لا نتوقع المزيد من الإجراءات العقابية في الوقت الحالي، لكن وزراء الخارجية سيناقشون مسألة إرسال المزيد من التعزيزات للدول الأعضاء في شرق اوروبا.

وسيتطرق المجتمعون أيضا إلى مسألة دعم الدول غير الأعضاء في الناتو مثل جورجيا ومولدوفا.

وستشارك أوكرانيا عبر الانترنت في الاجتماع.