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مفاعل نووي: حريق هائل يهدد بكارثة في كوريا الجنوبية بالقرب من المحطة

02:56 م الجمعة 04 مارس 2022
مفاعل نووي: حريق هائل يهدد بكارثة في كوريا الجنوبية بالقرب من المحطة

ارشيفيه

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يونهاب- (بي بي سي):

يحاول المئات من رجال الإطفاء إخماد حريق هائل في شرق كوريا الجنوبية، بالقرب من محطة للطاقة النووية.

بدأ الحريق صباح اليوم في منطقة غابات في مقاطعة أولجين الساحلية، وتم إجلاء قرابة أربعة آلاف شخص من القرى المجاورة.

ويقول المسؤولون إن 28 طائرة مروحية وأكثر من 100 سيارة إطفاء هرعت لمحاولة إخماد الحريق ومنع ألسنة اللهب من الانتشار باتجاه محطة هانول النووية، التي تحوي على ستة مفاعلات.

لكنهم يقولون إن الرياح العاتية تعرقل جهودهم. ويقول مشغل المحطة إنه لم يتم تسجيل أي ضرر في المحطة حتى الآن، لكنه قلل من قدرة التوليد لخمسة مفاعلات نووية كإجراء احترازي.

هذا المحتوى من

BBC
كوريا الجنوبية حريق مفاعل نووي محطة للطاقة النووية

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