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وزير الخارجية الأمريكي: لا نسعى للصراع ولكن إذا جاء إلينا فنحن مستعدون

01:52 م الجمعة 04 مارس 2022
وزير الخارجية الأمريكي: لا نسعى للصراع ولكن إذا جاء إلينا فنحن مستعدون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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بروكسل - أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) حلف دفاعي و"لا يسعى للصراع".

وقال بلينكن - في تصريحات له قبيل اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وأمين عام حلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم الجمعة- "لا نسعى للصراع، ولكن إذا جاء إلينا، فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه في أعقاب العملية العسكرية الروسية التي "لم يسبقها أي استفزاز"،اجتمع هذا التحالف على وجه السرعة وبوحدة وإصرار وأطلق على الفور فرقة عمل للاستجابة السريعة، ووضع الخطط المتدرجة من أجل تعزيز أمن الناتو.

وأشار بلينكن إلى أن كل حليف بادر إلى دعم أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، ويساعد كل حليف بطريقة ما بتعزيز تحالف الناتو نفسه.

من جهته، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج مجددا أن الناتو هو "تحالف دفاعي"، ولا يسعى للحرب مع روسيا.

وقال ستولتنبرج إنه تم زيادة تواجد قوات التحالف في الأجزاء الشرقية للحلف، مؤكدا أن هذا التواجد هو تواجد دفاعي.

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Asha
أنتوني بلينكن الناتو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بروكسل

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