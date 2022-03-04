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ألمانيا تعلن فرض مزيد من العقوبات على روسيا

01:00 م الجمعة 04 مارس 2022
ألمانيا تعلن فرض مزيد من العقوبات على روسيا

انالينا بيربوك

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بروكسل - (د ب أ):

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة على هامش اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "بخلاف حزم العقوبات الثلاث الشديدة التي قررناها بالفعل، سنتخذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف مركز سلطة بوتين".

ولم تذكر بيبروك أي تفاصيل عن طبيعة العقوبات.

وذكرت بيربوك أن أثر العقوبات يتضح من خلال انخفاض قيمة العملة الروسية، وقالت: "يمكننا أن نرى بالفعل أن لهذا تأثيرا، خاصة بالنظر إلى الروبل"، وذلك في إشارة إلى انخفاض قيمة الروبل أمام اليورو بصورة تزيد كثيرا عما كان عليه قبل بدء الحرب.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا حتى الآن عقوبات اقتصادية ومالية شديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع بعض الشخصيات النافذة المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وتقييد حريتهم في السفر.

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية روسيا بروكسل حلف الناتو أوكرانيا

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