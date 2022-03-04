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إصابة 22 شخصا إثر انفجار بمبنى سكني في باريس

12:56 م الجمعة 04 مارس 2022
إصابة 22 شخصا إثر انفجار بمبنى سكني في باريس

أرشيفية

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باريس - (د ب أ):

وقع انفجار في مبنى سكني بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأسفر عن إصابة 22 شخصا، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة.

وقالت إدارة الإطفاء إن الانفجار وقع في الدور الأخير من مبنى يتكون من أربعة طوابق في ضاحية أوبيرفيلييه صباح اليوم الجمعة.

وتم إخماد الحريق الناجم عن الانفجار سريعا، ولكن الدور العلوي من المبنى انهار جزئيا.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه جرى إرسال نحو 150 رجل إطفاء، بالإضافة إلى كلاب مدربة للبحث في الموقع.

وتم إجلاء نحو 30 من سكان المباني مجاورة.

ولم يتضح سبب الانفجار على الفور.

باريس فرنسا انفجار مبنى سكني

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