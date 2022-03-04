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باحثون صينيون يطورون لقاحا مضادا لكورونا قابلا للاستنشاق

11:43 ص الجمعة 04 مارس 2022
باحثون صينيون يطورون لقاحا مضادا لكورونا قابلا للاستنشاق

باحثون صينيون يطورون لقاحا مضادا لكورونا

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بكين - أ ش أ

طور باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم جسما مضادا معادلا قابلا للاستنشاق يمكن أن يوفر حماية واسعة ضد فيروس كورونا والعديد من المتغيرات الناشئة في الاختبارات الحيوانية.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية، أنه خلال التجارب على الحيوانات، تم منح الجسم المضاد عبر الأنف ولم يكتشفوا أي فيروس حي أو تلف في رئتي الفئران، ما يشير إلى أن منح الجسم المضاد عبر الأنف وسيلة فعالة لمنع تفشي الفيروس.

وأكد الفريق البحثي أن المشروع المطور هو جسم مضاد IgY (غلوبولين مناعي واي) تم اشتقاقه من صفار البيض، حيث يتميز بمزايا التكلفة المنخفضة والإنتاج كبير الحجم.

وأشاروا إلى أن الجسم المضاد IgY من المتوقع أن يكون مكملا فعالا للقاحات القائمة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما يمكن أن يساعد على منع انتقال الفيروس بين الحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى المعرضة لسارس-كوف-2.

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Asha
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