الرئيس الأوكراني: روسيا لجأت للرعب النووي بقصفها محطة زابوريجيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبيل. ذلك بقصفها محطة زابوريجيا النووية.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن زيلينسكي قوله إن "روسيا لجأت إلى الرعب النووي بقصفها محطة زابوريجيا".

وانفجر الوضع في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية القريبة من بلدية إنرجودار الأوكرانية. وذلك جراء اشتباكات وهجوم روسي وقصف، قالت السلطات الأوكرانية المحلية إنه كان من جميع الاتجاهات وتسبب في إشعال الحرائق داخل المحطة الأكبر في أوروبا. قبل أن يتمكن رجال الإطفاء أخيرًا من دخول المحطة والسيطرة على الوضع.

وحذر وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا من استهداف القوات الروسية للمحطة. وقال إن انفجار لو حصل فيها سيكون أقوى بـ 10 مرات مما وقع في محطة تشرنوبيل.

وتواصلت الاشتباكات والقصف في محيط المحطة إلى أن توقفت -قد يكون بموجب اتفاق لتمكين عمليات إطفاء الحرائق- ونجح رجال الإطفاء أخيرًا في الوصول إلى المحطة. حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات المحلية أن السلامة النووية للمحطة باتت مضمونة. بينما لم يرصد تغيرًا في مستويات الإشعاع في المحطة.

ودخلت يومها التاسع، العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير، بعد أيام على اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني، وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب.