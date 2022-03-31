حريق كبير في أسواق المباركية بالكويت وإصابة 14 شخصا

الكويت - (د ب أ):

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف أن الوضع تحت السيطرة في ما يتعلق بحريق المباركية، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة الحريق من جميع الجهات، وتجري حالياً السيطرة على النيران المشتعلة.

واندلع حريق ضخم، مساء اليوم الخميس، في منطقة أسواق المباركية، حسبما ذكرت صحيفة "الراي".

وأعلنت وزارة الصحة إصابة 14 شخصا جراء الحريق، وتم نقل أربعة إلى المستشفى الأميري وواحد إلى (مركز البابطين للحروق) وإسعاف تسعة في الموقع.

وأكد مصدر إطفائي لـ "الراي" أن بلاغا ورد إلى عمليات الإطفاء عن اندلاع حريق في محل بسوق السلاح في منطقة المباركية حيث توجه للتعامل معه خمسة مراكز إطفاء والإسناد الفني بالاضافة إلى تواجد الطوارئ الطبية.

وكشف مصدر مسؤول أنه تمت زيادة المراكز التى تتعامل مع الحريق إلى ثمانية مراكز بالاضافة إلى الإسناد الفني، وأشار المصدر إلى أن عدد المحلات التى طالتها النيران حتى الآن بلغت 25 محلا.