بوتين: سيتم وقف صادرات الغاز إذا لم يتم الدفع بالروبل

موسكو - (د ب أ):

يتعين على مشتري الغاز الروسي، من الدول التي وصفتها روسيا بغير الصديقة، فتح حسابات خاصة في مصرف جازبرومبنك الرسمي للسماح بتغيير العملات الأجنبية بالروبلات من أجل الاتفاقات، وفقا لقرار وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن بلاده ستوقف إمدادات الغاز للمشترين من الدول "غير الصديقة" إلا إذا حولوا المدفوعات بالروبل اعتبارا من الأول من نيسان/ أبريل، في أحدث ضربة في صراع مع أوروبا بسبب مبيعات الطاقة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر بوتين لمسؤولين في خطاب متلفز اليوم الخميس: "إنهم يحتاجون لفتح حسابات بالروبل في بنوك روسية للحصول على الغاز الروسي. وسيتم دفع قيمة الغاز من هذه الحسابات اعتبارا من الأول من أبريل. وإذا لم يتم سداد هذه المفوعات سنعتبر هذا عدم امتثال من جانب العميل تجاه التزاماته".