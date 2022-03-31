تونس: رئيس كتلة حركة النهضة يعلن استدعاءه للتحقيق الأمني بعد قرار حل البرلمان

تونس - (د ب أ):

قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي عماد الخميري اليوم الخميس إن السلطات الأمنية دعته للتحقيق معه، بعد ساعات من قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وأفاد النائب في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تلقى استدعاء للمثول أمام فريق أمني بمنطقة بوشوشة بالعاصمة.

ويأتي التحقيق مع الخميري بعد أن عقد البرلمان المجمد جلسة عامة افتراضية وصوت بالاجماع على إلغاء التدابير الاستثنائية المعلنة من قبل الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021 بما في ذلك تجميده البرلمان.

وقرر عقب ذلك سعيد حل البرلمان إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي واتهم نواب البرلمان المجمد بالتآمر على أمن الدولة.

وكتب الخميري في تدوينته "ما الذي كان في مداخلاتنا سوى الدعوة لحوار وطني وتغليب المصلحة العليا للبلاد والرجوع عن هذا المسار الهلاميّ التعسفيّ الذي بُني على المغالبة والتشفّي وتجاوز الدستور".