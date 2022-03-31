رئيس أوكرانيا يناشد أستراليا وهولندا المساعدة في مواجهة الغزو الروسي

كانبرا - (د ب أ):

واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس توجيه الرسائل والمناشدات إلى عواصم العالم لطلب الدعم في مواجهة الغزو الروسي لبلاده.

ودعا زيلينسكي في كلمة موجهة إلى البرلمان الأسترالي، ثم البرلمان الهولندي، إلى فرض عقوبات أكثر شدة ضد روسيا ووقف جميع الأعمال التجارية معها.

وقال للنواب في لاهاي: "كونوا على استعداد لوقف استيراد الطاقة من روسيا حتى لا يتم ضخ المليارات إلى الحرب".

كما حث زيلينسكي في وقت سابق النواب الأستراليين على مزيد من المساعدة العسكرية، ولا سيما بإمدادا قوات بلاده بعربات المشاة المدرعة من طراز بوشماستر أسترالية الصنع.

وردا على المناشدة، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "نعم، لكم صلواتنا، ولكن لكم أيضا أسلحتنا ومساعدتنا الإنسانية وعقوباتنا ضد أولئك الذين يسعون إلى حرمانك من حريتكم. ولكم أيضا (صادراتنا من) الفحم. وسيكون هناك المزيد".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، وجه زيلينسكي في كلمته الشكر للحكومة الأسترالية على دعمها حتى الآن. وقال إن البلدين "لديهما تفكير مشابه" لكنه أضاف أن "هذه هي مجرد بداية".

وقال زيلينسكي إنه إذا لم تتوقف روسيا الآن، "فإن أي دول أخرى تتطلع إلى حرب مماثلة ضد جيرانها سوف تقرر أن مثل هذه الأمور ممكنة".

يشار إلى أن أستراليا من أشد المدافعين والداعمين لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، حيث قدمت نحو 116 مليون دولار أسترالي (86 مليون دولار) من "المساعدات الفتاكة" للبلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال زيلينسكي: "المسافة الجغرافية بيننا تبلغ آلاف الكيلومترات، ولكن ماذا تعني هذه المسافة لمن لديهم فهم مشترك؟".

وفي كلمته للترحيب بزيلينسكي في البرلمان، وصف موريسون الرئيس الأوكراني بـ "أسد الديمقراطية". وفي المقابل، أشار موريسون إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مجرم حرب موسكو".

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أعلن موريسون عن تقديم دعم عسكري إضافي بقيمة 25 مليون دولار أسترالي لأوكرانيا.