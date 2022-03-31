المدعي العام التركي يطلب تعليق محاكمة قتلة خاشقجي ونقل الملف إلى السعودية

إسطنبول - (د ب أ):

أعلنت المحكمة التركية التي تنظر في محاكمة المشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، أنها ستطلب رأي وزارة العدل في طلب قدمه الادعاء العام لتعليق المحاكمة ونقلها إلى السعودية، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وحددت المحكمة موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل المقبل.

وطالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الخميس، في المحكمة الجنائية الـ11 في إسطنبول، والتي لم يحضرها المتهمون الـ 26.

وطالبت النيابة العامة ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية.

كما قررت المحكمة التوقف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها إلى السلطات القضائية السعودية.

وقررت هيئة المحاكمة تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.

وكان خاشقجي قُتل داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في تشرين أكتوبر من عام 2018 .