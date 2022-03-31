وزير الخارجية التركي: يمكن عقد لقاء روسي أوكراني رفيع المستوى خلال أسبوع أو اثنين

أنقرة- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إمكانية عقد لقاء روسي-أوكراني جديد على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين، للتفاوض بشأن الحرب الدائرة.

وكانت تركيا استضافت أمس الأول الثلاثاء جولة من المفاوضات المباشرة بين وفدين عن البلدين، إلا أنها لم تسفر عن تحقيق تقدم كبير.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الخميس عن الوزير نفيه لصحة التعليقات التي تقول إن تركيا، في حال أصبحت ضامنا بين الطرفين، ستنخرط مباشرة بالحرب في أوكرانيا أو سترسل جنودا إلى هناك.

وسبق أن استضافت تركيا في العاشر من مارس الجاري اجتماعا لوزيري خارجية البلدين، أعقبه تبادل للاتهامات بين الجانبين بالمسؤولية عن فشله.