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سلوفاكيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس

04:00 م الخميس 31 مارس 2022
سلوفاكيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس

سلوفاكيا

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)بي بي سي):

تتزايد حدة المواجهة الدبلوماسية بين أوروبا وروسيا، وفي خطوة جديدة طلبت سلوفاكيا من موسكو تقليص عدد دبلوماسييها بـ35 دبلوماسيا وموظفا من سفارة روسيا في براتسلافا. بحسب وزارة الخارجية الروسية.

ويأتي هذا القرار بعد يومين من طرد روسيا ثلاثة دبلوماسيين سلوفاك من موسكو، في رد متبادل على طرد براتيسلافا ثلاثة من نظرائهم الروس في وقت سابق من هذا الشهر.

واتهمت السلطات السلوفاكية الدبلوماسيين بأنهم يقومون بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، في إشارة إلى قيامهم بالتجسَس.

ومنذ أن شنت روسيا هجومها العسكري في أوكرانيا الشهر الماضي، قلصت الحكومات الأوروبية الوجود الدبلوماسي الروسي في بلدانها. وطردت بلجيكا وأيرلندا وجمهورية التشيك وهولندا يوم الثلاثاء 40 من موظفي السفارة الروسية عقب اتهامات مماثلة بالتجسس.

وكانت بلغاريا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا قد طردت 20 من العاملين في السفارات الروسية وقالت إن لديهم أنشطة "تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي".

ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذو هذه الدول الأوروبية، ويَتوقع أن تطرد روسيا في المقابل دبلوماسيين غربيين.

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