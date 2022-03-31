الكرملين: الغرب لا يفهم بوتين

موسكو-(د ب أ):

نفى الكرملين صحة تقارير استخباراتية غربية بشأن عدم التزام أجهزة الأمن الروسية الصدق فيما يتعلق بنقل حقيقة الأوضاع في أوكرانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن هذا "يظهر أنه لا (الخارجية الأمريكية) ولا البنتاجون لديهما معلومات حقيقية حول ما يحدث في الكرملين".

وقال بيسكوف :"إنهم لا يفهمون ما يحدث في الكرملين. لا يفهمون الرئيس بوتين. ولا يفهمون آلية قراراتنا. إنهم لا يفهمون أسلوب عملنا".

واستطرد بالقول :"وهذا ليس عارا فحسب، وإنما مصدر قلق لنا. فمثل سوء فهم كهذا قد يؤدي إلى قرارات سيئة، إلى قرارات متهورة، يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة".

وكانت عدة وكالات استخبارات غربية ذكرت أن بوتين يتلقى معلومات غير دقيقة عن الحرب في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي قال إن من دواعي القلق ما إذا كان بوتين يتم إبلاغه بما يخالف الحقيقة أو لا يتم إبلاغه، فيما يتعلق بأوكرانيا على سبيل المثال، إلى أي مدى تفشل قواته المسلحة هناك.