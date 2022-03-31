متحدثة باسم الجيش الألماني: تزايد الرغبة في الخدمة العسكرية بسبب الحرب في أوكرانيا

برلين- (د ب أ):

سجل الجيش الألماني زيادة في رغبة المتقدمين المحتملين للانضمام للجيش منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الألماني لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "إننا نسجل منذ اندلاع الحرب (الروسية في أوكرانيا) عددا متزايدا من الراغبات والراغبين ، الذين يتصلون بنا عبر نموذج الاتصال الموجود على صفحة الإنترنت الخاصة بالجيش الألماني أو عن طريق الخط الساخن الخاص بالوظائف".

ولكن المتحدثة أشارت إلى أنه لا يزال من غير الممكن إعلان استنتاجات ملموسة للحجم الفعلي لطلبات التقدم لدى الجيش، موضحة أن الفترة منذ بداية الحرب تعد قصيرة للغاية.