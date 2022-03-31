Masrawy logo white

إعلان

جمال خاشقجي: النيابة العامة في تركيا تحيل ملف القضية إلى السلطات القضائية السعودية

01:22 م الخميس 31 مارس 2022
جمال خاشقجي: النيابة العامة في تركيا تحيل ملف القضية إلى السلطات القضائية السعودية

جمال خاشقجي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة- (بي بي سي):

طالبت النيابة العامة التركية بإحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ 26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى السلطات القضائية السعودية.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة غيابيا التي عقدت، اليوم الخميس، في المحكمة الجنائية الـ 11 في إسطنبول.

وطالبت النيابة العامة ببدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية. كما قررت المحكمة التوقف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالأسس والإجراءات اللازمة من أجل نقلها للسلطات القضائية السعودية.

وقررت هيئة المحاكمة تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن هناك خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية. وأوضح أن نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة تركيا. وأوضح أنه لم يتم التخطيط لهذه الزيارة بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.

هذا المحتوى من

BBC

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

اشتري الآن
جمال خاشقجي وزارة العدل التركية السعودية تركيا
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. قرار مستحيل.. آخر تطورات طلب إعادة مباراة مصر والسنغال
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا