ماريوبول: بدء عمليات إجلاء المدنيين اليوم بعد هدنة لوقف إطلاق النار في المدينة

كييف-(بي بي سي):

حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من تجدد الهجمات في شرق البلاد، إذ تسعى موسكو إلى السيطرة على نهر دونباس، على حد تعبيره.

ورغم ذلك فقد وافقت روسيا اليوم الخميس على وقف إطلاق النار في ميناء ماريوبول لأسباب إنسانية، وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي سيساعدان في إجلاء المدنيين، الذي سيبدأ في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، إذا وافقت أوكرانيا على شروط الهدنة.

ويحاول بعض السكان الفرار، إذ فشلت جميع المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في ماريوبول.

ولا يزال في المدينة أكثر من 150 ألف شخص محاصرين في أقبية الأبنية التي تعرضت للهجوم خلال معظم الأسابيع الخمسة الماضية.

وأرسلت كييف 45 حافلة لإجلاء المدنيين من ماريوبول، بعد إعلان الهدنة الروسية التي جاءت بعد مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتمنح ماريوبل القوات الروسية في حال السيطرة عليها تماما التحكم في الخط الساحلي بين روسيا وشبه جزيرة القرم.