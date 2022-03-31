مصدر لسي إن إن: بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

وكالات:

قال مصدر لشبكة (سي إن إن) إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط للولايات المتحدة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف المصدر المطلع على المداولات إن الخطة المطروحة للدراسة تتضمن سحب حوالي مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لأشهر المقبلة.

وتابع أن الرئيس الأمريكي قد يعلن قراره، الخميس، حيث من المقرر أن يدلي بتصريحات من البيت الأبيض بشأن أسعار الوقود.

يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثار اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما، في وقت سابق من الشهر الجاري، جراء الأزمة الأوكرانية.

وأعلن بايدن الشهر الماضي بالاشتراك مع دول أخرى عن خطة لسحب كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما سحب حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر.