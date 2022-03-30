الجيش اليمني يحبط هجومًا للحوثيين جنوب مأرب ويكبّدها خسائر كبيرة

اليمن - (أ ش أ)

أحبطت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في اليمن، اليوم الأربعاء، هجومًا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله "إن قوات الجيش تصدت لعملية هجومية شنّتها المليشيا الإيرانية في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين".

وأضاف المصدر "أن القوات اليمنية أحبطت الهجوم وأجبرت المليشيا على التراجع بعد تكبّدها عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكنت قوات الجيش من أسر عدد من العناصر الحوثية المهاجمة.